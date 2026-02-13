A24製作の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の主演ティモシー・シャラメとジョシュ・サフディ監督が3月に来日し、3月5日開催のジャパンプレミアに登壇することが決定。併せて、ティモシーの魅力をキャスト＆監督が明かす特別映像が到着した。【動画】グウィネス・パルトロウ、オデッサ・アザイオンらがティモシー・シャラメの魅力を明かす特別映像本作は、1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマ