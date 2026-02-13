２月１４日に行われる東京競馬（１回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】晴れのち曇り・０％【馬場状態】芝（Ｄコース）良ダート稍重〜良芝は向正面から直線にかけて内柵沿いに傷みが出始めたが、先週の雪の影響は軽微。脚質は先行有利。砂は重めでパワータイプが台頭。芝＝逃げ〇先行◎差し△追込△ダート＝逃げ〇先行◎差し〇追込△