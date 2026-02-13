アサヒを除くビール大手3社が、去年1年間の連結決算を発表しました。国内事業は3社ともに好調だったものの、海外事業では明暗が分かれました。キリンホールディングスの去年1年間の最終利益は1475億円で、前年の2.5倍となりました。化粧品やサプリメントなどのヘルスサイエンス部門が、海外を中心に大きく伸びたことが主な要因だということです。また、アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けた影響で、キリンビール