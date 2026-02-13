巨人の一軍キャンプは那覇市に舞台を移し、１４日から実戦を中心にした仕上げの段階に入る。阿部監督にチームの現状や展望を聞いた。（聞き手・平山一有）――１１日の紅白戦では若手らが競うように随所で好プレーを見せた。「試合は『見る』ことに徹した。各自オフから継続してやってきて、どんな準備をしてきたか。それぞれ（打席やマウンドで）どんな工夫をしているのか。（定位置を）争っている選手は（立場を）分かって