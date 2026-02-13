2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーのインスタグラムが13日に更新され、イタリア・ミラノでのオフショットが公開された。マネジャーは「全スケジュールのうち、唯一お仕事のない日に菜那さんと乾杯しました」と報告。高木さんがワイングラスを手に完敗する写真を公開した。高木さんは現地入りし、ミラノ・コルティナ五輪で解