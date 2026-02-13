ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、フリースタイルスキー男子モーグルの決勝２回目で、堀島行真（トヨタ自動車）が８３・４４点で３位となり、五輪２大会連続の銅メダルを獲得した。◇１２日の男子決勝で、堀島行真選手（トヨタ自動車）は１回目のエア点が低かった中で、よく２回目で「コーク１４４０」にトライした。普通は迷いが出てできない。彼の中では技の難度を落として勝っても意味がなかったのだろう。「コー