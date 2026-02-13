宝塚歌劇団は１３日、月組の瑠皇りあ（るおう・りあ）、羽音みか（はおん・みか）、奏羽美緒（かなは・みお）が東京宝塚劇場公演「ＲＹＯＦＵ」「水晶宮殿（クリスタルパレス）」千秋楽の７月１９日付で退団すると発表した。瑠皇は２０１７年入団の１０３期生。組回りを経てラストチャンスの研究科７年だった２３年に「フリューゲル―君がくれた翼―」で新人公演主演を果たした。端正な顔立ちと歌唱力で人気の男役。新人公演主