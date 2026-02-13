【巨人＝那覇】一軍メンバーらが宮崎から２次キャンプ地の沖縄に入った。ともに沖縄出身の新人・山城京平（亜大）、小浜佑斗（沖縄電力）が平和祈念公園（糸満市）を訪れ、国立沖縄戦没者墓苑で献花した。山城は「先祖の名前が刻まれている平和祈念公園に、プロ野球選手として帰ってくることができ、うれしい」とコメントした。那覇キャンプは１４日から３月１日まで沖縄セルラースタジアム那覇を拠点に行われる。同球場では