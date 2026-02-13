小林陵侑ノルディックスキーのジャンプ男子個人ラージヒルは、日本のエース小林陵侑（チームROY）に注目だ。連覇を狙ったノーマルヒルは8位にとどまり、前回銀メダルを獲得した種目で本領を発揮できるか。二階堂蓮（日本ビール）はノーマルヒル、混合団体の銅に続くメダルを目指す。スピードスケート男子500メートルは前回銅の森重航（オカモトグループ）が、24位に沈んだ1000メートルから中2日で本命種目に臨む。ショートトラ