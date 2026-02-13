【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日の13日、ノルディックスキー距離男子10キロフリーで山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）は30位、広瀬崚（T.A.C）は33位、馬場直人（中野土建）は35位だった。