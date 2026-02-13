東京電力は13日、柏崎刈羽原発6号機で原子炉圧力容器内の中性子を測定する機器が案内管の中で動かなくなる不具合が起きたと発表した。原子炉は当初から予定していた点検のため13日朝に停止しており、今回の不具合も併せて調べる。