サウジＣなどが行われるキングアブドゥルアジーズ競馬場はレース前日の１３日は芝、ダートともに良。今年は先週なかばに多少の雨が降ったものの、当週は全く降らず。蒸し暑い気候が続いている。１４日の天気も晴れの予報で良馬場が濃厚。日本馬の関係者によると、１３日の調教前にダートコースには多少の散水がされた模様で、１４日にも行われる可能性があるが、大勢に影響はなさそう。もともと、湿り気のあるダートではある