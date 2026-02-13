タレントの村重杏奈さんが、自身のTikTokを更新。仕事の日の1日の様子を公開しました。【写真を見る】【 村重杏奈 】1日の様子を紹介「しげと一緒にお仕事してくれる人には幸せでいてほしいのだ」忙しい日々の幸せな瞬間をシェア村重さんは「しげと一緒にお仕事してくれる人には幸せでいてほしいのだ」と綴りつつ、「しげと一緒に働く仲間の楽しい1日を紹介。忙しい日々の中の幸せな瞬間をシェアします！」と、仕事がある日の1