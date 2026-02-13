スキージャンプ男子の個人ラージヒル（ＬＨ）が１４日に行われる。個人ノーマルヒル、混合団体で銅の二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームＲＯＹ）が１２日に公式練習に臨み、二階堂は「ノーマルヒルより自信がある」と金メダルに意欲を見せた。二階堂は２回を飛び、１回目の１３２メートル５０は全体２位、２回目の１３９メートルは全体１位だった。２回目はノーマルヒルで着たスーツより硬いものを試し、「空中で後半に