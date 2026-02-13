先週は雪の影響で、東京と京都は日曜の競馬が火曜まで延びての開催。ジョッキーはそのまま競馬場の調整ルームに残るか、一旦自宅に帰るかの選択が可能でしたが、フル稼働で開催に努力されていた方々の姿を見ていたら、不自由だったなどとは言えません。感謝です。今年は特に雪が多いようですから、このあとも油断はできないのかもしれません。武豊騎手 今週の騎乗馬…クイーンカップに白毛馬マルガと参戦クイーンカップに白毛馬