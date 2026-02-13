【モデルプレス＝2026/02/13】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）がW主演を務める映画『純愛上等！』が、2月13日より劇場公開スタート。このたび本編冒頭映像が解禁されたほか、原作者・七緒氏による公開記念イラスト、hitomiら著名人たちのオピニオンコメントが到着した。【写真】スタダ人気男性アイドル、壁ドンで見つめ合う◆「純愛上等！」3分間の本編冒頭映像公開高松が演じる円の荒