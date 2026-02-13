【モデルプレス＝2026/02/13】モデルの滝沢眞規子が2月13日、自身のInstagramを更新。彩りの美しい手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】47歳3児の母モデル「詰め方が美しすぎる」チーズささみカツ・牛と舞茸のご飯弁当◆滝沢眞規子、愛情たっぷりな手作り弁当を公開滝沢は「メインは昨日と同じチーズささみカツにしたので、ご飯は牛と舞茸のご飯にして変化させたつもりw しっかり味がついているので、あとはお野菜です