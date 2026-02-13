フルーツパイなどで有名なレストラン『アンナミラーズ』が13日に復活し、待ち望んでいた多くのファンが詰めかけました。午前9時すぎ。行列ができていたのは、ハンバーガーやできたてのパイなどを提供するレストラン『アンナミラーズ』です。1973年に1号店を開業した『アンナミラーズ』は、当時国内にはなかったというアップルパイで人気に。長年愛されてきましたが、生活スタイルの変化など様々な理由により、最後の店舗となった『