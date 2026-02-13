「ミラノ・コルティナ五輪・女子スノーボードクロス・１回戦」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）吉田蓮生（日体大）が３組４位に終わり、２位以上の準々決勝進出はならなかった。スタートで出遅れた吉田はなかなかスピードに乗れず、序盤で引き離された。中盤以降に追い上げる場面もあったが挽回しきれなかった。レース後のインタビューでは大粒の涙を流し「レースで勝てなかったことはもちろんなんですけど、ここに
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
- 2. サイゼ 春のメニュー改定を発表
- 3. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
- 4. 『葬送のフリーレン』新章【神技のレヴォルテ編】突入 魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎
- 5. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
- 6. ドーピング検査で陽性も五輪出場
- 7. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
- 8. 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組
- 9. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
- 10. 中道新代表に辛辣「中身がない」
- 1. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
- 2. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
- 3. 参政党支持者と誤認され暴行被害
- 4. 未収金1億1635万円 市が債権放棄
- 5. 映画ドラえもん 異例の注意喚起
- 6. 徳之島殺害 妻と心中図ったか
- 7. 膵臓、肺で5年生存率上昇 18年診断、全国がん登録
- 8. 遺伝子治療薬 3億円で保険適用
- 9. 網走市議 衆院選で二重投票試み
- 10. 闇サイト殺人 忘れてほしくない
- 1. 小島よしおが語る「至福の時間」
- 2. 石破氏 食料品の消費減税に懸念
- 3. 鉄道レアグッズ 呆れた強気価格
- 4. 立憲・高市追及メンバー14人壊滅
- 5. 永田町を去る小沢氏 後輩に激励
- 6. 新人議員の「一気の増加は危険」
- 7. 中道改革連合 新代表に小川氏
- 8. 中道の党名変更 代表が否定的
- 9. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
- 10. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
- 1. 台湾を武力統一で「次は日本」
- 2. これぞアメリカ 産院の夕食注目
- 3. 中国、日本の船長逮捕を批判せず
- 4. 海外SNSで「中国人になる」拡大
- 5. ルーブル職員ら チケ詐欺で拘束
- 6. 中国でデスノに高市首相の名書く
- 7. 歴史家メドベージェフさん死去
- 8. K-POPスター撮影 崖に観光客殺到
- 9. 上海の路上に巨大な穴 現場騒然
- 10. PayPay 米に新規株式公開を申請
- 1. 移動式オービスの恐るべき性能
- 2. 不適切会計 209億円の影響確認
- 3. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
- 4. アパホテルグループ創業者 死去
- 5. 確定申告で誤記入 何が起きる?
- 6. 電通グループ 過去最大の赤字
- 7. 交通系ICただ使うだけでは損
- 8. 日産の買い手の最終候補に中国
- 9. ビール大手3社の決算出そろう
- 10. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
- 1. Type-Cを有線LAN化 変換ケーブル
- 2. 「GeForce RTX 4060 Ti」（8GB版）の実力を徹底検証 - RTX 3070と同クラスで圧倒的な省電力！
- 3. プログラムを動かす時にメモリがどのように割り当て・解放されるのかをめちゃくちゃわかりやすいイメージ画像で解説してくれるサイト「Memory Allocation」
- 4. 楽天 剰余金無配の理由を説明
- 5. アキバに新名所！「あっ！とおどろく放送局」AKIBAスタジオ【アキバ物欲】
- 6. 公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点までレースをするゲーム「Geo Racers」
- 7. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
- 8. LD編集部がレビュー 1人用食洗機
- 9. Appleが紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」などが搭載する第2世代UWBチップによる探せる範囲が最大1.5倍に拡大は日本で利用不可と案内
- 10. NTTドコモ2014-2015冬春モデル全機種全画像まとめ
- 11. Amazonが勝手に家のドアを開けて荷物を配達してくれる「Amazon Key」、自宅の清掃依頼も可能
- 12. GoogleChrome 便利なタブ操作術
- 13. CSSで角がまるい吹き出しを作る「CSS Speech Bubbles」とか吹き出しいろいろ
- 14. 【トレビアン】女性をターゲットにした『AmebaGG』オープン！ 男も使ってOK!?
- 15. 画期的がん治療 あと3年で実現か
- 16. [CP+2018]ケンコー・トキナーブース：プレミアムレンズシリーズ「opera 50mm F1.4 FF」や｢SAMYANG XP 50mm F1.2｣を展示
- 17. Amazon DSP 、初の アドフラウド に「全額補償」で対応：日本の広告主で 数百万円クラスも
- 18. ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広告を開始へ
- 19. 『水は海に向かって流れる』榊さん（広瀬すず）を中心としたクセ者ぞろい男女５人のシェアハウス そのこだわりを徹底解説！
- 20. 妊活データ 中国企業に送信か
- 1. ドーピング検査で陽性も五輪出場
- 2. 選手村では「桃鉄」でリラックス 好調なフィギュア三浦、木原組
- 3. 五輪 まどマギの衣装を着用願望
- 4. 五輪限定 ピカチュウバッジ人気
- 5. 野球強豪校でわいせつ動画送信か
- 6. 日本勢最上位の2位 戸塚優斗の今
- 7. 五輪で疑惑の審判に「前科」判明
- 8. モーグルの結果「納得できない」
- 9. 五輪メダリスト「浮気」を白状
- 10. 五輪選手へのSNS中傷 想定以上
- 1. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
- 2. 『葬送のフリーレン』新章【神技のレヴォルテ編】突入 魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎
- 3. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
- 4. 中道新代表に辛辣「中身がない」
- 5. 井口浩之 喫煙者へ強烈な皮肉
- 6. 娘からは「トト」木村が由来説明
- 7. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
- 8. ファイナルコール炎上 全面謝罪
- 9. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
- 10. 銭湯で「濡れ衣」楽しんごが怒り
- 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
- 2. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
- 3. 「ポムポムすぎるよ展」開催へ
- 4. 復讐? 息子の婚約者に父は冷や汗
- 5. 「裸だし、もう切実よ」苦肉の策
- 6. 1日の消費カロリー上げる朝習慣
- 7. 「浮気調査」ヨガ終わりに女性と
- 8. ぼる塾田辺絶賛 おすすめチョコ
- 9. トイレ出産 母に知られたくない
- 10. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク