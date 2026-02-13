思わずやってしまっている習慣が金運、ひいては運気ダウンに影響しているかも!? 今回は、リビングに置いていると、金運を逃してしまう3つのものについてお話しします。 ◆あなたの家は大丈夫？ 金運が下がる玄関の特徴1. 時間が経過したものリビングは家族が集まり、会話をしたり、くつろいだりするスペースです。それぞれが、幸せだなと感じられるものであれば、基本は何を置いても構いません。とはいえ、守ってほしいのがタイミ