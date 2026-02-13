銀行に預けていても利息はわずか。かといって株や投資信託は元本割れが怖くて手が出せない……。そんな方の選択肢として注目されているのが「個人向け国債」です。しかし、いざ始めようと思うと「国債ってなんだか難しそうだし、手続きも面倒では？」と、踏みとどまっている方も多いかもしれません。じつは個人向け国債は最低1万円から購入でき、手続きの手間も定期預金とほとんど変わりません。今回は、初心者の方に向けて国債の