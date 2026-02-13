お風呂の浴槽にお湯を張っていないとき、排水栓は開けていますか？ 閉めていますか？お湯を抜いてそのまま排水栓を開けている人、「どうせお湯が入っていないから」「換気のために」と開けたままにしている人は多いのではないでしょうか。実は、その習慣が衛生面でリスクを招いている可能性もあるのです。今回はお風呂の排水栓（浴槽の栓）はどのようにしておくべきか、正解とその理由をご紹介します。浴槽の排水栓は「閉める」が