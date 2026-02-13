南アフリカのラマポーザ大統領は2月12日、ケープタウンで、国内で流行している口蹄疫について「国家災害」に指定し、国を挙げて必要な対応に当たると表明しました。ラマポーザ大統領は、国内で流行している特定のウイルス株に有効なワクチンを確保するため、政府がワクチン調達を一元的に調整し、全国の1400万頭の牛にワクチン接種を実施すると述べました。今回の口蹄疫の流行は2025年4月にクワズール・ナタール州で確認され、その