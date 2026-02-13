お笑いコンビ・千鳥のノブさんは2月13日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人との集合ショットを披露しました。【写真】千鳥・ノブ、ノブコブ吉村らとの集合ショット「青春てかんじ」ノブさんは投稿に1枚の写真を載せています。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇さん、ニューヨークの屋敷裕政さんとの集合ショットです。「ドジなハプニングで新大陸見つけたんか！」とツッコミを入れています。ゴルフ場と思われる場所で、3人