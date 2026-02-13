福岡県警城南署は13日、福岡市城南区の個人宅に同日午後2時50分ごろ、不審な男女2人が訪問したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。インターホン越しに「福岡県警と保険会社が一緒に、防犯活動であいさつに伺いました。開けてもらえますか」などと言ったという。