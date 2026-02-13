スポーツ施設の再編を検討していた新潟市は、中央区の白山エリアに新たにアリーナを建設する方針を固めました。拠点性の向上や経済の活性化につなげたい考えです。 【齋藤正昂アナウンサー】「建設から60年以上が経っている新潟市体育館。この敷地に新たにアリーナを建設する予定だということです」新潟市中央区の白山エリアには、陸上競技場や体育館などのスポーツ施設が集まっています。ただ、老