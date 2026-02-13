【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が2月13日、自身のInstagramを更新。フェルト手芸で作った作品を公開し、注目を集めている。【写真】54歳人力舎所属女芸人「センスの塊」フェルトで作った“だるま”＆“ダリマ”◆光浦靖子、ヒゲが立派な“だるま”と“ダリマ”披露光浦は「だるまを作って、ヒゲが難しいなあ、ヒゲ、ヒゲ？ ヒゲと言えば、でダリマもできました」とつづり、羊毛フェルトで制作した