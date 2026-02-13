日経平均株価は年末6万円をうかがう場面も ※本記事は2025年末に収録したものです ─25年は日経平均が5万円台を付けた年でした。大和証券グループ本社会長の中田誠司さん、26年の展望は？ 中田世界経済の全体観は、保護主義の影響や地政学リスクの緊張が続く中、安定した成長を模索する過渡期が続くと見ています。一方でコロナ後の世界を襲ったインフレ懸念は沈静化に向かっており、IMF（国際通貨基金）は