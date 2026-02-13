１２日、レースを終え、国旗を掲げる孫竜。（ミラノ＝新華社記者／李明）【新華社ミラノ2月13日】ラノ・コルティナ冬季五輪は12日、ミラノでスピードスケートのショートトラック男子1000メートル決勝が行われ、中国の孫竜（そん・りゅう）が銀メダルを獲得した。１２日、準々決勝に臨む孫竜。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１２日、準々決勝に臨む孫竜（右）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）１２日、準々決勝に臨む孫竜（左）。