ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボードハーフパイプで、男女ともに4人全員が決勝に進出するレベルの高い日本勢。銅メダルを獲得した小野光希選手のすごさと、これから行われる男子の注目点は。【画像で見る】銅メダルを獲得した小野選手のトリックスノーボードハーフパイプとは?日本勢男女4人全員が決勝進出高柳光希キャスター:スノーボードハーフパイプのルールなどについて説明をしていきます。半円筒状のコース