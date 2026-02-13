3月13日に公開される映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で主演を務めたティモシー・シャラメと監督のジョシュ・サフディが3月に来日することが決定した。 参考：『マーティ・シュプリーム』日本版本予告公開ポスター付きムビチケ前売券の発売も決定 A24が製作を手がけた本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマ