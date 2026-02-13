[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]J1百年構想リーグWESTは13日、ヴィッセル神戸とV・ファーレン長崎が対戦し、神戸が2-0で勝利した。神戸はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のFCソウル戦(○2-0)から中2日の連戦ながらも、一方的な試合運びで今季初の勝ち点3。一方、8年ぶりJ1復帰の長崎は無得点に抑え込まれ、開幕節・広島戦(●1-3)に続いてJ1の洗礼を浴びる形となった。ホームの神戸はPK勝利で勝ち点2