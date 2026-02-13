13日は最高気温が14℃前後になったところも多く、暖かい1日となりました。 五島市で、春の訪れを告げる花が咲きました。 濃いピンク色が青空に映える早咲きの「河津桜」。 五島市籠淵町の運動公園では今、見ごろを迎えています。 「河津桜」はソメイヨシノと比べ、花びらのピンク色が濃いのが特徴。 この場所には、23年前に地域住民が植樹したそうです。 （市民） 「春(を感じる）。今から暖かくなる(