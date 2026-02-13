22年UAEダービー、23＆24年コリアカップ、24年マーキュリーカップとダート重賞を4勝したクラウンプライド（牡7＝新谷、父リーチザクラウン）の引退、種牡馬入りが決まった。13日、社台グループオーナーズが発表した。コリアカップを連覇した実績が評価され、韓国で種牡馬入りのオファーがあった。詳細は調整中ながら無償譲渡で渡韓し、父の父スペシャルウィーク、父リーチザクラウンの血を次の世代につないでいく。21年秋に