中道改革連合の新代表に就任した小川淳也氏に対し、与野党は同氏が掲げる政策や国会対応を注視する構えだ。国民民主党の玉木代表は１３日、国会内で記者団に「一から築き上げていく関係になる。よく話し合いをしながら模索していく」と述べた。国民民主と中道改革はともに連合から支援を受けるものの、衆院選で選挙協力を見送るなど距離がある。玉木氏の発言はまずは小川氏の出方を見た上で、政策連携の可否などを判断する考え