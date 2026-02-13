Verde/がニューシングル「Pulse/」を4月1日にリリースすることが決定した。本作は4月より開催されるツアータイトルにも掲げられている楽曲で、ライブの熱量をそのまま封じ込めたアンセム的ナンバーに仕上がっている。重厚なバンドサウンドと鋭く突き抜けるメロディが交錯し、ライブ空間でこそ真価を発揮する強度を備えた楽曲だ。さらに、盟友［ kei ］とのJoint Show開催も決定。両者はこれまでも楽曲制作でタッグを組むなど、音楽