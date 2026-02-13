SUPER★DRAGONが、TVアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』オープニング主題歌「Break off」のMVを公開した。同作は閉鎖的な研究所を舞台に、ロボットやAIに支配される社会への不満をストーリー仕立てに表現。楽曲の疾走感が相まって衝撃度の強い映像の連続となっている。同楽曲が表題曲となるメジャー5thシングル「Break off」を3月4日にリリースするSUPER★DRAGON。東名阪福でのCD発売記念イベントに加えて、