ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝は13日（日本時間14日）、行われる。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は満身創痍の中、予選7位から決勝へ。美しくダイナミックなエアとともに、一部のファンを魅了しているのはキャラクターだ。競技に真摯に向き合うその姿はアスリートそのものだ。大会直前に骨折しながらも、予選では見事なランでファンの感動を呼んだ平野。