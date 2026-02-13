田澤孝介(Rayflower, fuzzy knot)と中島卓偉が、ツーマン公演＜Soul Eclipse〜ORIGINAL SONGS DAY〜＞を開催することが発表となった。同じ時代を生き抜いてきた同い年同士のふたりによる初の本格対バンとなる。6月7日および7月20日の2日間、東京・SHIBUYA REXにて昼夜2公演ずつ計4公演で開催される同対バンは、6月7日公演をオリジナル楽曲縛りの＜Soul Eclipse〜ORIGINAL SONGS DAY〜＞、7月20日公演をカバー楽曲縛りの＜Soul Ecli