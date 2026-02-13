１月３日の予想開始以来、２月１０日の競馬で１４日連続で万馬券を的中。降雪により、小倉、東京・京都の２日間開催になり「途切れるな」と思っていましたが、なんとか耐え抜き、紙面では「驚異の新人松ケ下」と宣伝される始末。気にしない性格の私ですら、予想のプレッシャーが日に日に高まっています…。今回はデスクから対象３レースは枠順も出ていないのに、５億３９９０万５２４０円がキャリーオーバー中のＷＩＮ５（１５日