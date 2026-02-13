【新華社北京2月13日】ロシアのノズドレフ駐日大使は、ロシアと日本の関係が第2次世界大戦後で最悪の状態にあるとし、過ちは日本側にあると述べた。国営ロシア通信が13日、伝えた。ノズドレフ氏はメディアの取材に対し、日本側のロ日関係の処理は矛盾しており、ロシアとの平和条約締結を望む一方で、制裁によってロシアに圧力をかけ続けていると指摘。「（日本側は）明らかに自らが誤った行き詰まりの道を選択したことを認めた