女子1次リーグA組のカナダ戦で得点を挙げ祝福されるレイラ・エドワーズ（中央）＝10日、ミラノ（ロイター＝共同）1次リーグA組を4戦全勝で通過したアイスホッケー女子の米国で、レイラ・エドワーズの存在感が際立っている。米国女子代表初の黒人選手で、185センチ、83キロの大型DF。「いいパフォーマンスを保てている」と胸を張る。相手が狙うスペースに大きな体を正確に寄せてピンチの芽を摘む。10日のカナダ戦の第3ピリオド