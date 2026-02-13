「ミラノ・コルティナ五輪・クロスカントリースキー男子１０キロフリー」（１３日、テーゼロ距離競技場）ヨハンネスフロト・クレボ（ノルウェー）が２０分３６秒２で優勝し、今大会自身３個目、冬季五輪史上最多に並ぶ通算８個目の金メダルを獲得した。２位は２０分４１秒１でマティス・デロージュ（フランス）、３位は２０分５０秒２でエイドル・ヘデガルト（ノルウェー）だった。４４番目にスタートしたクレボはラスト１キ