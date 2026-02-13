食生活において、ある行動ができるようになったり、したくなったりする年齢、「食の生活元年」の調査結果が発表されました。【画像で見る】食事デート元年は？「食事デート」「親にごちそう」は何歳から?脂っこい食事で「胃もたれ」するようになるのは、何歳から?例えば、“好きな人を食事に誘うようになる”「食事デート元年」は19歳10か月。“親に自分のお金だけで食事をおごるようになる”「親にごちそう元年」は25歳7か月。街