日本旅行は、「春旅・早割キャンペーン」を2月5日から3月31日まで開催する。春旅・早割クーポンを配布する。国内旅行は最大7,000円、海外旅行は最大2万円を割り引く。配布期間は2月5日から3月31日まで、出発期間は国内旅行が2月6日から5月30日まで、海外旅行が2月12日から8月20日まで。また、96時間限定春旅タイムセールを2月13日午後3時から17日午後2時59分まで開催する。ルーゴ電ウィーク専用クーポンも2月20日午後3時から3月30