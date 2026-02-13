リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、日本代表MF遠藤航の負傷状況について語った。リヴァプール公式HPが13日、同監督のコメントを伝えている。遠藤については、11日に行われた第26節サンダーランド戦で、プレミアリーグでは今シーズン初めてのスターティングメンバーに名を連ねた。負傷者や出場停止選手の影響により、本職ではない右サイドバックでの起用となったなか、ソリッドな守備を見せるなど持ち味を発揮。しか