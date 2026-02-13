Q. 「寝過ぎも体に悪い」って本当ですか？Q. 「最近疲れが取れにくいので、早く仕事が終わった日は平日でも10時間以上眠ってしまいます。眠り過ぎでしょうか？ 『寝過ぎも体に悪い』と聞いて不安です。休めるときはしっかり休んだほうが体にいいと思っていたのですが、寝過ぎによる悪影響はありますか？」A. 因果関係は不明ですが、「死亡率が約20％高い」という報告もあります「寝過ぎは体に悪い」というのは、医学的にも根拠のあ