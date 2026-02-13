◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スケート ショートトラック女子500m準々決勝（大会7日目/現地12日）準々決勝で敗退した金井莉佳選手が世界との壁を語りました。各組5選手で争う準々決勝は2位までと、各組3位の中で速いタイムを出した上位2選手が準決勝進出。大外5番目でスタートした金井選手は序盤から先行する集団に離され、43.178秒で3位に。タイムでの通過もかなわず準々決勝敗退となりました。同組はオリンピックレ