「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−０長崎」（１３日、ノエビアスタジアム神戸）神戸がホーム開幕戦で長崎に快勝し、勝ち点５とした。ＤＦ酒井が豪快な先制ゴールで魅せた。前半２５分。左コーナーキックをヘディングでクリアされ、浮いたこぼれ球を右足で振り抜いた。ペナルティーエリア手前から放たれたシュートはドライブ回転で弧を描き、ゴール左へと吸い込まれた。スキッベ監督と熱い抱擁を交わし、ぐっと拳を握っ