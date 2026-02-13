日本勢のメダルラッシュに沸くミラノ・コルティナオリンピック。各国の選手たちが表彰台の上で仲良く自撮りをする光景が注目を集めている。１２日にはフリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルに輝き、続くスノーボード女子ハーフパイプ決勝で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）がそれぞれ、金銀のメダリストたちと寄り添って記念撮影する様子が中継された。戦いを終えたライバル同士が１枚に